Назван победитель Кубка Испании после вылета "Реала"

Экс-форвард "Кайрата" и лондонского "Арсенала" и футбольный эксперт Андрей Аршавин поделился прогнозом на победителя текущего розыгрыша Кубка Испании, сообщают Vesti.kz.

"Многое будет зависеть от жеребьевки. "Барселона" должна брать Кубок, а болельщики отдохнут от игр с "Реалом". Слишком много в прошлом году было "эль класико", - высказал мнение бывший футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".

В 1/8 финала престижного турнира "Барселона" уверенно обыграла "Расинг" со счётом 2:0, тогда как мадридский "Реал" сенсационно уступил "Альбасете" (3:2) на выезде и покинул Кубок.

В турнирной таблице Ла Лиги "сине-гранатовые" возглавляют таблицу, а "сливочные" идут вторыми.

В 1/4 финала вышли: "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Атлетик", "Бетис", "Альбасете", "Алавес", "Барселона" и "Валенсия".

