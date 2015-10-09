Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:29
 

Легенда "Кайрата" назвал следующего тренера "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
Легенда "Кайрата" назвал следующего тренера "Барселоны" ©Depositphotos.com/natursports

Бывший полузащитник "Кайрата", "Арсенала", сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном преемнике главного тренера "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник "Кайрата", "Арсенала", сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном преемнике главного тренера "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

"По игре "Комо" выглядел достойно. Ничью они точно заслужили. "Комо" в этом сезоне чуть хуже выступает, чем в прошлом. У них стало больше проблем в обороне. Мне эта команда импонирует, так как её Сеск тренирует. Думаю, что Фабрегас — это следующий тренер "Барселоны", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Сеск Фабрегас возглавил "Комо" летом 2024 года и сумел привести команду к десятому месту в итоговой таблице Серии А.

Ранее Фабрегас выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год, завоевав с клубом чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Добавим, что Аршавин выступал за "Кайрат" в сезонах - 2016-2018 и завершил карьеру игрока в алматиснком клубе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 217 человек

Реклама

Живи спортом!