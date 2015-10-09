Главный тренер клуба КПЛ необычным способом добился права комплектовать команду

Сербский тренер "Кызылжара" Милич Чурчич в текущее межсезонье будет больше вовлечен в трансферную политику команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее переходами футболистов занимался генеральный менеджер клуба Алишер Апсалямов, который решил сделать ставку на молодых игроков. Этот вариант не устроил Чурчича, перед которым поставили задачу – занять место не ниже шестого в КПЛ-2026.

По данным источника, близкому к ситуации, балканец сомневается, что с текущим составом эту задачу реально решить. Именно поэтому он обратился к владельцам клуба, добившись права рассматривать и оценивать всех поступающих игроков.

В настоящее время "Кызылжар" при участии Милича Чурчича подписал участника чемпионата Европы из Украины Евгения Макаренко, а также хочет вернуть экс-лидера Самата Жарынбетова. Еще петропавловцы активно интересуются российским нападающим Идрисом Умаевым, который вскоре может стать казахстанцем.

Добавим, что "Кызылжар" перешел под частное управление в ноябре прошлого года. Новое руководство планирует качественно улучшить футбольную инфраструктуру клуба.

Что касается Чурчича, то ранее он тренировал костанайский "Тобол", в котором завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана, а также вывел команду в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!