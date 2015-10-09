10 футболистов играли в КПЛ и чемпионате Шотландии: чей путь повторит Чесноков?

Ислам Чесноков - далеко не первый футболист, который, имея опыт игры в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), отправился покорять шотландский премьершип. Исполнителей, проявивших себя в обеих лигах, предостаточно, пусть многие из них и проследовали по обратному направлению - в Казахстан уже после Шотландии. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, кто ещё выступал в этих двух чемпионатах.

Сам Чесноков в составе "Хартса" пока не дебютировал. В двух последних играх он оказывался на скамейке запасных, но на поле не выходил. Не исключено, что тренер Дерек Макиннес хотел дать казахстанцу игровое время, однако в обоих матчах его команда оставалась в меньшинстве ещё в первом тайме, и это вносило серьёзные коррективы в намеченные планы. Тем не менее команда Чеснокова выиграла обе встречи.

Опорник из Шотландии большую часть карьеры выступал на родине: воспитывался в "Данди Юнайтед", играл за "Абердин", представлял более скромные "Инвернесс", "Коув Рейнджерс", "Инверури Локос" и "Банкс О'Ди". Некоторые из этих клубов даже не выступали в высшем дивизионе.

А в 2012-2013 годы Дафф приезжал в Казахстан, где играл за "Кайрат". В последнем сезоне со Стюартом в составе алматинцы даже вошли в тройку призёров КПЛ.

Статистика в КПЛ: 54 матча, 1 гол, 2 ассиста.

Статистика в премьершипе: 229 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

Этот нападающий сначала попробовал свои силы в Казахстане, поиграв за "Иртыш" в 2003 году, с которым стал чемпионом страны. Правда, сам он практически никакого вклада в успех павлодарцев не внёс, будучи нападающим и, при этом, не оформив ни одного результативного действия.

А спустя три года он оказался в Шотландии, где он в итоге успел поиграть за несколько клубов: "Хартс", "Рейнджерс" и "Абердин". Вот за эти клубы литовец забивал куда более охотно.

Статистика в КПЛ: 12 матчей.

Статистика в премьершипе: 60 матчей, 24 гола, 2 ассиста.

Величка празднует гол (на фото справа)

Этот нападающий успел поиграть за ряд шотландских клубов с перерывом на выступления за "Атырау" в 2013 году. В Британии он защищал цвета "Хиберниана", "Данди", "Гамильтона" и "Данфермлина".

Опять-таки, как и Величка, Антуан-Курье совсем не заиграл в КПЛ, а вот в Шотландии забил немало голов.

Статистика в КПЛ: 12 матчей, 1 ассист.

Статистика в премьершипе: 74 матча, 22 гола, 8 ассистов.

Известный полузащитник из Скандинавии имел два опыта в шотландском "Килмарноке" в начале и середине десятых, а между этим, в 2013 году, заезжал в КПЛ, где помог "Кайрату" финишировать в топ-3 чемпионата.

В Казахстане ему не удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны, а в премьершипе Шотландии он выдавал классную статистику, особенно в качестве ассистента.

Статистика в КПЛ: 14 матчей, 2 ассиста.

Статистика в премьершипе: 71 матч, 9 голов, 21 ассист.

Редкий случай, когда в Казахстане игрок провёл больше времени, чем в премьершипе. Ивуариец поиграл за "Хиберниан" в 2015 году, а в сезонах 2017 и 2018 играл за "Иртыш" и "Кайсар" в КПЛ.

Статистика в КПЛ: 43 матча, 5 голов, 4 ассиста.

Статистика в премьершипе: 1 матч (*в плей-офф за повышение, так как его команда играла во втором дивизионе).

В 2015 году форвард заезжал в "Тобол", присоединившись к костанайцам летом. Вместе с ним команда заняла первое место во второй шестёрке чемпионата, хотя сам литовец ничем особым не запомнился.

С 2017 по 2018 годы Матулявичюс играл за шотландский "Хиберниан", где у него карьера тоже не задалась.

Статистика в КПЛ: 13 матчей, 1 ассист.

Статистика в премьершипе: 12 матчей, 1 ассист.

Этот защитник ещё в прошлом году играл за столичный "Женис". А до этого, в 2016-2018 годах выступал за "Хартс", который теперь представляет Чесноков.

Однако в казахстанском клубе его роль всё же была более важной. Об этом говорит статистика проведённых встреч.

Статистика в КПЛ: 32 матча.

Статистика в премьершипе: 20 матчей, 1 гол.

Этот вингер играл сразу за несколько шотландских клубов - "Мазеруэлл", "Фалкирк" и "Куин оф зе Саут", а в Казахстане в 2019 году выступал в составе "Окжетпеса".

С командой он занял седьмое место в чемпионате Казахстана. Однако сказать, что Деймантас заиграл - язык не повернётся. Впрочем, та же картина в премьершипе.

Статистика в КПЛ: 5 матчей.

Статистика в премьершипе: 13 матчей.

Вратарь выступал за шотландский "Ливингстон" в 2022 году, а уже спустя год играл вместе с Чесноковым в "Тоболе" и даже завоевал с ним Кубок Казахстана. В КПЛ он получал больше игровой практики.

Статистика в КПЛ: 16 матчей.

Статистика в премьершипе: 7 матчей.

Ещё один голкипер в списке - это выступавший в 2022 году за "Аксу" Кучеренко. В 2025 году он также играл за "Данди Юнайтед" в Шотландии, но в начале 2026-го перебрался в греческий "Панетоликос". Поэтому их пути с Чесноковым в Британии не пересекутся.

Статистика в КПЛ: 16 матчей.

Статистика в премьершипе: 12 матчей.

Ну а 26-летний Чесноков - это первый казахстанец в шотландском чемпионате. Он долго ждал возможности проявить себя в Великобритании.

При этом для Ислама это не первый зарубежный опыт, ведь как игрок он раскрылся в начале своей карьеры, когда поехал выступать в чемпионате Беларуси. А после возвращения в Казахстан он стал настоящей звездой премьер-лиги и статусным игроком сборной Казахстана.

Статистика в КПЛ: 68 матчей, 24 гола, 9 ассистов.

Статистика в премьершипе: 0 матчей.

Как видим, у многих игроков, выступавших в чемпионатах Казахстана и Шотландии, в Британии получалось сделать больше. Это не значит, что в Казахстане чемпионат сильнее, но на определённые выводы это наталкивает. Хочется верить, что и у Чеснокова в Шотландии получится ещё лучше, чем на родине.

Отметим, что после 22 туров чемпионата Шотландии "Хартс" (50 очков) лидирует в первенстве, опережая "Селтик" (44) и "Рейнджерс" (44).

В субботу, 17 января, "Хартс" проведёт домашнюю игру 1/16 финала Кубка Шотландии против "Фалкирка". Не исключено, что Чесноков дебютирует в национальном кубке раньше, чем в чемпионате.

Фото: ФК "Кайрат" (1,4), ФК "Хартс" (2,11), ФК "Хиберниан" (3), ФК "Иртыш" (5), ФК "Тобол" (6,9), ФК "Женис" (7), ФК "Окжетпес" (8), ФК "Аксу" (10)©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!