Сегодня 08:20
 

Казахстан готовится принять турнир FIFA, а Узбекистан уже узнал соперников

Казахстан готовится принять турнир FIFA, а Узбекистан уже узнал соперников ©Depositphotos.com/taldav68

Asean Football представил информацию о предстоящей серии турниров FIFA Series-2026, сообщают Vesti.kz.

По данным источника, уже сформирован состав четырёх групп команд, которые проведут серию товарищеских матчей на аренах стран-хозяек. Так, одна из хозяек - сборная Узбекистана сыграет с Габоном, Исландией и Тринидадом и Тобаго. Еще одной хозяйкой серии является команда Казахстана. Соперники пока не определены.

"Глобальное футбольное путешествие начинается!

Сборные из Азии, Европы, Африки, Океании, КОНКАКАФ и Южной Америки готовы сразиться в FIFA Series 2026.

  • Серия в Австралии
  • Серия в Индонезии
  • Серия в Новой Зеландии
  • Серия в Пуэрто-Рико
  • Серия в Узбекистане
  • Серии в Руанде A и B
  • Серия в Азербайджане
  • Серия в Казахстане
  • Серия на Маврикии

Большие сборные, команды на подъёме и новые вызовы впереди!

Каждый матч имеет значение каждый гол на вес золота", - написано в публикации.


FIFA Series, запланированная на март–апрель 2026 года, соберёт мужские и женские сборные со всех континентов.

Главная цель турнира — дать национальным командам шанс соревноваться с представителями других конфедераций.

Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.

В каждой группе соберутся четыре команды с разных континентов, каждая проведёт по две товарищеские встречи. Такой формат позволит повысить уровень международных матчей, не перегружая календарь сборных.

