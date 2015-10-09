Казахстан готовится принять турнир FIFA, а Узбекистан уже узнал соперников

Asean Football представил информацию о предстоящей серии турниров FIFA Series-2026, сообщают Vesti.kz.

По данным источника, уже сформирован состав четырёх групп команд, которые проведут серию товарищеских матчей на аренах стран-хозяек. Так, одна из хозяек - сборная Узбекистана сыграет с Габоном, Исландией и Тринидадом и Тобаго. Еще одной хозяйкой серии является команда Казахстана. Соперники пока не определены.

"Глобальное футбольное путешествие начинается! Сборные из Азии, Европы, Африки, Океании, КОНКАКАФ и Южной Америки готовы сразиться в FIFA Series 2026. Серия в Австралии

Серия в Индонезии

Серия в Новой Зеландии

Серия в Пуэрто-Рико

Серия в Узбекистане

Серии в Руанде A и B

Серия в Азербайджане

Серия в Казахстане

Серия на Маврикии Большие сборные, команды на подъёме и новые вызовы впереди! Каждый матч имеет значение каждый гол на вес золота", - написано в публикации.

FIFA Series, запланированная на март–апрель 2026 года, соберёт мужские и женские сборные со всех континентов.

Главная цель турнира — дать национальным командам шанс соревноваться с представителями других конфедераций.

Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.

В каждой группе соберутся четыре команды с разных континентов, каждая проведёт по две товарищеские встречи. Такой формат позволит повысить уровень международных матчей, не перегружая календарь сборных.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!