Казахстан готовится принять турнир FIFA, а Узбекистан уже узнал соперников

Asean Football представил информацию о предстоящей серии турниров FIFA Series-2026, сообщают Vesti.kz.
По данным источника, уже сформирован состав четырёх групп команд, которые проведут серию товарищеских матчей на аренах стран-хозяек. Так, одна из хозяек - сборная Узбекистана сыграет с Габоном, Исландией и Тринидадом и Тобаго. Еще одной хозяйкой серии является команда Казахстана. Соперники пока не определены.
"Глобальное футбольное путешествие начинается!
Сборные из Азии, Европы, Африки, Океании, КОНКАКАФ и Южной Америки готовы сразиться в FIFA Series 2026.
- Серия в Австралии
- Серия в Индонезии
- Серия в Новой Зеландии
- Серия в Пуэрто-Рико
- Серия в Узбекистане
- Серии в Руанде A и B
- Серия в Азербайджане
- Серия в Казахстане
- Серия на Маврикии
Большие сборные, команды на подъёме и новые вызовы впереди!
Каждый матч имеет значение каждый гол на вес золота", - написано в публикации.
FIFA Series, запланированная на март–апрель 2026 года, соберёт мужские и женские сборные со всех континентов.
Главная цель турнира — дать национальным командам шанс соревноваться с представителями других конфедераций.
Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.
В каждой группе соберутся четыре команды с разных континентов, каждая проведёт по две товарищеские встречи. Такой формат позволит повысить уровень международных матчей, не перегружая календарь сборных.
