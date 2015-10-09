Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Первая лига
Сегодня 19:30
 

Двукратный чемпион Казахстана назвал тренерский штаб на сезон-2026

  Комментарии

Поделиться
Двукратный чемпион Казахстана назвал тренерский штаб на сезон-2026 ©ФК "Шахтёр"

Футбольный клуб "Шахтёр" из Караганды представил тренерский штаб на новый сезон, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Шахтёр" из Караганды представил тренерский штаб на новый сезон, передают Vesti.kz.

В состав штаба вошли:

• Ассистенты главного тренера: Андрей Финонченко, Максим Гулик;
• Тренер по физической подготовке: Евгений Горячий;
• Тренер вратарей: Ильдар Шайхесламов;
• Аналитик: Николай Стриганов;
• Врач: Арыстанбек Баттаков;
• Реабилитолог: Игорь Горбунов;
• Массажисты: Алексей Гудзев, Рамазан Мерекинов;
• Администратор: Андрей Островерхов.

Ранее главным тренером "Шахтёра" был назначен казахстанец Дмитрий Огай.

Напомним, что в сезоне 2025 года "Шахтёр" занял четвёртое место в Первой лиге и не смог выйти в Премьер-лигу, где клуб становился чемпионом в 2011 и 2012 годах.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 20:15   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Алавес
Проголосовало 48 человек

Реклама

Живи спортом!