Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 08:26
 

Чесноков дебютировал за британский клуб и заработал пенальти в драматичном матче

  Комментарии

Поделиться
Чесноков дебютировал за британский клуб и заработал пенальти в драматичном матче ©Кадр из видео

Казахстанский футболист Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в матче 1/16 финала Кубка Шотландии против "Фалкирка", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский футболист Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в матче 1/16 финала Кубка Шотландии против "Фалкирка", сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, в дополнительное время победителя определить не удалось, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Фалкирка" (5:4), вышедшие в следующий раунд турнира.

Чесноков вышел на замену на 77-й минуте и на 85-й заработал пенальти, позволивший его команде сравнять счёт — с "точки" забил Лоуренс Шенкленд.

Казахстанец перешёл в "Хартс" из "Тобола" 6 января в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

Ранее в карьере Чеснокова были белорусская "Белшина" и усть-каменогорский "Алтай".

10 футболистов играли в КПЛ и чемпионате Шотландии: чей путь повторит Чесноков?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!