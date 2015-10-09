Чесноков дебютировал за британский клуб и заработал пенальти в драматичном матче

Казахстанский футболист Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в матче 1/16 финала Кубка Шотландии против "Фалкирка", сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, в дополнительное время победителя определить не удалось, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Фалкирка" (5:4), вышедшие в следующий раунд турнира.

Чесноков вышел на замену на 77-й минуте и на 85-й заработал пенальти, позволивший его команде сравнять счёт — с "точки" забил Лоуренс Шенкленд.

Казахстанец перешёл в "Хартс" из "Тобола" 6 января в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

Ранее в карьере Чеснокова были белорусская "Белшина" и усть-каменогорский "Алтай".

10 футболистов играли в КПЛ и чемпионате Шотландии: чей путь повторит Чесноков?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!