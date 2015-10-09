Дебютант еврокубков усилился игроком "Тобола"

Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с сербским центральным защитником Иваном Миладиновичем, передают Vesti.kz.

Последним его клубом был костанайский "Тобол", за который он играл с 2024 года.

В карьере Миладиновича также были российские "Нижний Новгород", "Сочи", а также сербские команды "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина".

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Ранее стало известно, что дебютант еврокубков пригласит экс-игрока сборной Казахстана, подробности - по ссылке.

