КПЛ
Сегодня 13:11
 

Дебютант еврокубков усилился игроком "Тобола"

  Комментарии

Дебютант еврокубков усилился игроком "Тобола" ©instagram.com/fctobol

Футбольный клуб "Елимай" подписал контракт с сербским центральным защитником Иваном Миладиновичем, передают Vesti.kz.

Последним его клубом был костанайский "Тобол", за который он играл с 2024 года.

В карьере Миладиновича также были российские "Нижний Новгород", "Сочи", а также сербские команды "Раднички", "Слога" (Кралево), "Табане Трговацки" и "Ягодина". 

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Ранее стало известно, что дебютант еврокубков пригласит экс-игрока сборной Казахстана, подробности - по ссылке.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 7 человек

