Россия
Сегодня 19:10
 

Чемпион РПЛ проведёт матч с казахстанским клубом

Чемпион РПЛ проведёт матч с казахстанским клубом ©ФК "Краснодар"

Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил, что его коллектив сыграет один из товарищеских матчей с командой из Казахстана во время январского сбора в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Первый сбор в Дубае

Краснодарский клуб проводит первый зимний тренировочный сбор с 14 по 28 января в Дубае (ОАЭ). В рамках подготовки команда проведёт несколько контрольных матчей, включая встречу с казахстанским клубом.

"В идеале нам хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что запланирован один соперник из Казахстана, остальные из России. Это сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия. У нас запланирован матч с "Зенитом", есть договоренность о матче в формате 120 минут. Это будет очень важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна игровая практика. Также есть ребята, которые вернулись после травм", — цитирует слова Мусаева "Матч ТВ".

Лидерство в чемпионате

После 18 сыгранных туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). Команда является действующим чемпионом России и готовится укрепить позиции перед второй частью сезона.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

