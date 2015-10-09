Чемпион РПЛ проведёт матч с казахстанским клубом

Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил, что его коллектив сыграет один из товарищеских матчей с командой из Казахстана во время январского сбора в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Первый сбор в Дубае

Краснодарский клуб проводит первый зимний тренировочный сбор с 14 по 28 января в Дубае (ОАЭ). В рамках подготовки команда проведёт несколько контрольных матчей, включая встречу с казахстанским клубом.

"В идеале нам хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что запланирован один соперник из Казахстана, остальные из России. Это сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия. У нас запланирован матч с "Зенитом", есть договоренность о матче в формате 120 минут. Это будет очень важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна игровая практика. Также есть ребята, которые вернулись после травм", — цитирует слова Мусаева "Матч ТВ".

Лидерство в чемпионате

После 18 сыгранных туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). Команда является действующим чемпионом России и готовится укрепить позиции перед второй частью сезона.

