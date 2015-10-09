Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову в "Ахмате"

Грозненский "Ахмат" представил стартовый состав на второй контрольный матч учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке, передают Vesti.kz.

Соперником команды станет сербский клуб "ОФК".

Вингер сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек начнёт встречу с первых минут, тогда как Максим Самородов остался в числе запасных и будет готов усилить игру по ходу матча.

Этот спарринг станет заключительным для "Ахмата" в рамках первого зимнего сбора под руководством бывшего главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Ранее на этих сборах грозненский клуб уступил сербскому "Нови-Пазару" со счётом 0:1.

Напомним, Галымжан Кенжебек пополнил состав грозненского клуба 10 января текущего года, а Максим Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!