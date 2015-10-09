"Казахский Златан" определился с клубом на новый сезон

32-летний казахстанский нападающий Токтар Жангылышбай подписал контракт с "Окжетпесом", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Кокшетау.

Опытный форвард выбрал новый клуб в КПЛ

Токтар Жангылышбай — воспитанник карагандинского "Шахтёра". В разные годы он выступал за "Астану", "Кайрат", "Актобе", "Жетысу", "Тобол", "Ордабасы" и "Кайсар".

Минувший сезон Жангылышбай провёл в составе "Кызылжара", сыграв 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Опыт в сборной и репутация

За сборную Казахстана нападающий провёл семь матчей. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 150 тысяч евро.

Жангылышбай известен эффектными голами — например, его мяч в ворота "Астаны" в сезоне-2019 был признан лучшим в чемпионате. За зрелищные комбинации и силу удара форварда сравнивали со шведской суперзвездой Златаном Ибрагимовичем.

