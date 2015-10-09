Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:50
 

"Казахский Златан" определился с клубом на новый сезон

Тохтар Жангылышбай. ©ФК "Кызыл-Жар"

32-летний казахстанский нападающий Токтар Жангылышбай подписал контракт с "Окжетпесом", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Кокшетау.

Опытный форвард выбрал новый клуб в КПЛ

Токтар Жангылышбай — воспитанник карагандинского "Шахтёра". В разные годы он выступал за "Астану", "Кайрат", "Актобе", "Жетысу", "Тобол", "Ордабасы" и "Кайсар".

Минувший сезон Жангылышбай провёл в составе "Кызылжара", сыграв 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Опыт в сборной и репутация

За сборную Казахстана нападающий провёл семь матчей. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 150 тысяч евро.


Жангылышбай известен эффектными голами — например, его мяч в ворота "Астаны" в сезоне-2019 был признан лучшим в чемпионате. За зрелищные комбинации и силу удара форварда сравнивали со шведской суперзвездой Златаном Ибрагимовичем.

Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в новом клубе

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

