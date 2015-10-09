Кенжебек организовал два гола и помог "Ахмату" оформить разгром

Грозненский "Ахмат" одержал уверенную победу в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе, разгромив сербский клуб ОФК со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Ключевую роль в первом тайме сыграл вингер национальной сборной Казахстана Галымжан Кенжебек. На 37-й минуте он открыл счёт в матче, забив свой дебютный гол в составе "Ахмата". Уже перед самым перерывом казахстанский футболист вновь оказался в центре внимания: на 45-й минуте Кенжебек выполнил точный прострел в штрафную, где Мохамед Конате уверенно замкнул передачу, удвоив преимущество грозненцев.

Таким образом, Галымжан отметился результативным действием и ассистом ещё до перерыва.

Во втором тайме тренерский штаб "Ахмата" обновил состав — в рамках учебно-тренировочного сбора количество замен не ограничивалось. Несмотря на перестановки, команда продолжила контролировать ход встречи. На 53-й минуте аргентинский нападающий Брайан Мансилья удачно сыграл на добивании после розыгрыша стандарта и довёл счёт до разгромного — 3:0.

Ещё один представитель сборной Казахстана, Максим Самородов, в этом матче остался на скамейке запасных.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!