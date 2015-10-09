Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 21:09
 

Кенжебек организовал два гола и помог "Ахмату" оформить разгром

  Комментарии

Поделиться
Кенжебек организовал два гола и помог "Ахмату" оформить разгром Галымжан Кенжебек. ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" одержал уверенную победу в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе, разгромив сербский клуб ОФК со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Поделиться

Грозненский "Ахмат" одержал уверенную победу в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе, разгромив сербский клуб ОФК со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Ключевую роль в первом тайме сыграл вингер национальной сборной Казахстана Галымжан Кенжебек. На 37-й минуте он открыл счёт в матче, забив свой дебютный гол в составе "Ахмата". Уже перед самым перерывом казахстанский футболист вновь оказался в центре внимания: на 45-й минуте Кенжебек выполнил точный прострел в штрафную, где Мохамед Конате уверенно замкнул передачу, удвоив преимущество грозненцев.

Таким образом, Галымжан отметился результативным действием и ассистом ещё до перерыва.

Во втором тайме тренерский штаб "Ахмата" обновил состав — в рамках учебно-тренировочного сбора количество замен не ограничивалось. Несмотря на перестановки, команда продолжила контролировать ход встречи. На 53-й минуте аргентинский нападающий Брайан Мансилья удачно сыграл на добивании после розыгрыша стандарта и довёл счёт до разгромного — 3:0.

Ещё один представитель сборной Казахстана, Максим Самородов, в этом матче остался на скамейке запасных.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 171 человек

Реклама

Живи спортом!