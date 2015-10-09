Экс-вратарь "Кайрата" представлен в российском клубе

Женский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о назначении бывшего голкипера алматинского "Кайрата" Дмитрия Хомича на пост тренера по вратарям, передают Vesti.kz.

Новое назначение в штабе ЦСКА

41-летний российский специалист вошёл в тренерский штаб главного тренера армейцев Сергея Лаврентьева. В новой роли Хомич будет отвечать за подготовку вратарей женской команды ЦСКА.

Карьера в "Кайрате" и другие клубы

Дмитрий Хомич выступал за алматинский "Кайрат" в 2014 году. За "жёлто-чёрных" голкипер провёл 33 матча во всех турнирах. Также в его игровой карьере значатся московский "Спартак", "Спартак-Нальчик", "Алания", "Химки" и ряд других клубов. Профессиональную карьеру футболиста Хомич завершил в 2022 году.

Достижения клуба в сезоне

ЖФК ЦСКА по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали Суперлиги-2025, а также стал обладателем Кубка России. В конце декабря московскую команду покинула капитан и защитник женской сборной Казахстана Юлия Мясникова, что стало заметным кадровым изменением для армейцев.

