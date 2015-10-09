Игрок "Реала" решил уйти и выбрал новый клуб

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть "королевский клуб" по завершении текущего сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщают испанские и британские СМИ, 26-летний голкипер принял это решение из-за нехватки игровой практики и хочет продолжить карьеру там, где сможет регулярно выходить на поле.

Интерес из Англии

По данным El Nacional со ссылкой на Daily Mail, серьёзный интерес к Лунину проявляет лондонский "Челси". Руководство "синих" не до конца удовлетворено уровнем нынешних вратарей команды и рассматривает украинского футболиста как один из вариантов усиления позиции.

Отмечается, что сам Лунин положительно относится к возможному переезду в Англию и уже сосредоточен на варианте с продолжением карьеры в Лондоне.

Ситуация в "Реале"

В нынешнем сезоне голкипер провёл три матча во всех турнирах, пропустив восемь мячей. Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, однако ограниченное игровое время подтолкнуло футболиста к поиску нового вызова.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Андрея Лунина оценивается в 15 миллионов евро.

