Испания
Сегодня 22:35
 

Игрок "Реала" решил уйти и выбрал новый клуб

Игрок "Реала" решил уйти и выбрал новый клуб

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть "королевский клуб" по завершении текущего сезона, передают Vesti.kz.

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть "королевский клуб" по завершении текущего сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщают испанские и британские СМИ, 26-летний голкипер принял это решение из-за нехватки игровой практики и хочет продолжить карьеру там, где сможет регулярно выходить на поле.

Интерес из Англии

По данным El Nacional со ссылкой на Daily Mail, серьёзный интерес к Лунину проявляет лондонский "Челси". Руководство "синих" не до конца удовлетворено уровнем нынешних вратарей команды и рассматривает украинского футболиста как один из вариантов усиления позиции.

Отмечается, что сам Лунин положительно относится к возможному переезду в Англию и уже сосредоточен на варианте с продолжением карьеры в Лондоне.


Ситуация в "Реале"

В нынешнем сезоне голкипер провёл три матча во всех турнирах, пропустив восемь мячей. Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2030 года, однако ограниченное игровое время подтолкнуло футболиста к поиску нового вызова.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Андрея Лунина оценивается в 15 миллионов евро.

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

