Экс-тренер "Актобе" разоблачил трансфер Нани

Бывший главный тренер "Актобе" Алексей Бага резко высказался о возможном переходе в казахстанский клуб именитого португальского футболиста Луиша Нани, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Жёсткая позиция тренера

Белорусский специалист скептически оценил потенциальный трансфер экс-звезды европейского футбола, подчеркнув, что подобные сделки не приносят реальной спортивной пользы.

"Переход Нани – пиар и не более. Считаю, что нужно доверять своим парням. Руководству стоит предоставить им практику, а не "делать бухгалтерию" на звездах. Такие футболисты, как Луиш, едут в Казахстан как на фестиваль. Большое имя и выдающаяся карьера, но чем он поможет "Актобе"? Сложно представить Нани в Актау, Павлодаре или Таразе, поэтому не отношусь к его трансферу с энтузиазмом. Я за доморощенных игроков вроде Самородова. При всем уважении к "Актобе", это пыль в глаза и совсем не их путь", – заявил Бага.

Контекст возможного перехода

Ранее сообщалось, что бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию многомиллионного контракта с "красно-белыми".

Алексей Бага возглавлял "Актобе" в 2021 году. В настоящее время 44-летний белорусский тренер работает в России, где руководит клубом "Ленинградец".

