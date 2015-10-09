Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 23:35
 

"Реал" готов заплатить 180 миллионов за претендента на "Золотой мяч"-2026

  Комментарии

Поделиться
"Реал" готов заплатить 180 миллионов за претендента на "Золотой мяч"-2026 ФК "Реал Мадрид". ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" рассматривает возможность рекордного трансфера, нацелившись на одного из самых ярких вингеров Европы — француза Майкла Олисе из "Баварии", передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" рассматривает возможность рекордного трансфера, нацелившись на одного из самых ярких вингеров Европы — француза Майкла Олисе из "Баварии", передают Vesti.kz.

Реакция на давление трибун

В руководстве "королевского клуба" всерьёз обсуждают масштабное усиление состава на следующий сезон. Недавние освистывания на "Сантьяго Бернабеу" и символические белые платки стали для клуба прямым сигналом: болельщики ждут решительных шагов. Президент мадридцев, по данным Fichajes, Флорентино Перес намерен ответить громким приобретением, которое должно вернуть уверенность в проект и повысить конкурентоспособность команды.

Олисе — приоритетная цель

Одним из ключевых имён в трансферных планах "Реала" стал Майкл Олисе, ныне выступающий за мюнхенскую "Баварию". По информации источника, сумма потенциальной сделки может достичь 180 миллионов евро, что сделает её самой дорогой в истории "Реала".


24-летний француз проводит впечатляющий сезон в Бундеслиге и еврокубках, утвердившись в статусе одного из самых результативных и креативных атакующих игроков континента. Его профиль полностью соответствует требованиям мадридского клуба: скорость, дриблинг, умение решать эпизоды и влиять на исход матчей.

Смена трансферной философии

После нескольких лет, в течение которых "Реал" делал ставку на молодых и перспективных футболистов, клуб готов перейти к стратегии точечного удара — подписанию уже сформировавшейся звезды мирового уровня. В Мадриде считают, что именно такой игрок способен дать мгновенный эффект и вернуть "сливочным" контроль в борьбе с главными конкурентами в Европе.

В текущем сезоне Олисе отыграл 28 матчей, забил 13 голов и отдал 20 результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 130 миллионов евро.

Также стоит отметить, что в декабре 2025 года Майкл Олисе занял 7-е место в рейтинге фаворитов на получение "Золотого мяча"-2026, что лишь усиливает интерес к нему со стороны "Реала".

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 01:00   •   идёт
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 302 человек

Реклама

Живи спортом!