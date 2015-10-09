Мадридский "Реал" рассматривает возможность рекордного трансфера, нацелившись на одного из самых ярких вингеров Европы — француза Майкла Олисе из "Баварии", передают Vesti.kz.

Реакция на давление трибун

В руководстве "королевского клуба" всерьёз обсуждают масштабное усиление состава на следующий сезон. Недавние освистывания на "Сантьяго Бернабеу" и символические белые платки стали для клуба прямым сигналом: болельщики ждут решительных шагов. Президент мадридцев, по данным Fichajes, Флорентино Перес намерен ответить громким приобретением, которое должно вернуть уверенность в проект и повысить конкурентоспособность команды.

Олисе — приоритетная цель

Одним из ключевых имён в трансферных планах "Реала" стал Майкл Олисе, ныне выступающий за мюнхенскую "Баварию". По информации источника, сумма потенциальной сделки может достичь 180 миллионов евро, что сделает её самой дорогой в истории "Реала".

Смена трансферной философии

24-летний француз проводит впечатляющий сезон в Бундеслиге и еврокубках, утвердившись в статусе одного из самых результативных и креативных атакующих игроков континента. Его профиль полностью соответствует требованиям мадридского клуба: скорость, дриблинг, умение решать эпизоды и влиять на исход матчей.

После нескольких лет, в течение которых "Реал" делал ставку на молодых и перспективных футболистов, клуб готов перейти к стратегии точечного удара — подписанию уже сформировавшейся звезды мирового уровня. В Мадриде считают, что именно такой игрок способен дать мгновенный эффект и вернуть "сливочным" контроль в борьбе с главными конкурентами в Европе.

В текущем сезоне Олисе отыграл 28 матчей, забил 13 голов и отдал 20 результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 130 миллионов евро.

Также стоит отметить, что в декабре 2025 года Майкл Олисе занял 7-е место в рейтинге фаворитов на получение "Золотого мяча"-2026, что лишь усиливает интерес к нему со стороны "Реала".

