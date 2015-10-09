Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 11:55
 

Зидан начал официальные переговоры с новой командой

Зидан начал официальные переговоры с новой командой Зинедин Зидан. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Французская футбольная федерация (ФФФ) запустила процесс назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной сборной после чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Продолжение

Продолжение
Смена эпох после мундиаля

Как сообщает авторитетное издание L’Équipe, ФФФ уже предприняла официальные шаги для приглашения Зидана в национальную команду. Ожидается, что действующий наставник "трёхцветных" Дидье Дешам покинет свой пост по окончании чемпионата мира-2026, который пройдёт следующим летом, уступив место новой фигуре во главе сборной.

Возвращение Зидана к тренерской работе

Зинедин Зидан не работал тренером с лета 2021 года, когда завершил свой второй период во главе мадридского "Реала". Несмотря на паузу, его имя на протяжении последних лет регулярно связывали с рядом топ-проектов, однако ни один из них так и не был реализован.

Легендарный опыт в "Реале"

Зидан считается одним из самых успешных тренеров в истории "сливочных". Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевал два титула Ла Лиги, два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и два клубных чемпионата мира ФИФА.

Новый этап — сборная Франции

Хотя в СМИ периодически появлялись слухи о возможном возвращении Зидана в "Реал", текущая ситуация указывает на иной вектор развития его карьеры. По информации источника, именно сборная Франции рассматривается как следующий шаг в тренерском пути легендарного француза — и этот этап должен начаться сразу после завершения чемпионата мира-2026.

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

