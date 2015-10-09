Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:30
 

Легенда "Барселоны" может возглавить один из европейских грандов

Хави Эрнандес. ©Depositphotos/canno73

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес вновь оказался в центре внимания европейского футбола. Испанского специалиста связывают с английской Премьер-лигой, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес вновь оказался в центре внимания европейского футбола. Испанского специалиста связывают с английской Премьер-лигой, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Хави оценивает варианты продолжения карьеры

После ухода из каталонского клуба Хави находится без работы и внимательно оценивает варианты продолжения карьеры. Его имя по-прежнему высоко ценится на тренерском рынке благодаря чёткой игровой философии и опыту работы с командой топ-уровня.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес

Одним из клубов, проявивших интерес, является "Манчестер Юнайтед". После увольнения Рубена Аморима руководство манкунианцев рассматривает варианты долгосрочного проекта и не хочет ограничиваться временными решениями. До конца сезона командой будет руководить Майкл Каррик, однако в клубе считают, что для перезагрузки нужен тренер с более весомым статусом.

"Тоттенхэм" также присматривается к Хави

Также на Хави обращает внимание "Тоттенхэм", где позиции Томаса Франка остаются неопределёнными на фоне нестабильных результатов. В Лондоне ценят способность испанца выстраивать проекты в среднесрочной перспективе и работать с молодыми футболистами, что соответствует философии клуба.

Специалист ещё не принял решение

Сам Хави Эрнандес пока не принял окончательного решения. По информации источников, тренер уделяет особое внимание спортивному проекту, стабильности руководства и уровню доверия со стороны клуба. Премьер-лига рассматривает его как одного из потенциально самых интересных тренеров ближайшего будущего.

Ранее стало известно, что легенда "Барселоны" может стать тренером другой сборной на ЧМ-2026, а Ламин Ямаль стал проблемой для сборной Испании.

