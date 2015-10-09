Стало известно, когда будет оформлен переход тер Штегена в новый клуб

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген близок к смене клуба в пределах Испании, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" и "Жирона" договорились об аренде вратаря на устном уровне.
Ранее сам 33-летний футболист дал согласие на переход, после чего стороны перешли к финальному этапу переговоров. Теперь принципиальное соглашение достигнуто уже между клубами.
По информации источника, сделка может быть оформлена в ближайшие дни — не исключено, что трансфер будет закрыт уже на этой неделе. На данный момент "Жирона" занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026
After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.
Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ
Отметим, что в текущем сезоне статус основного голкипера "Барселоны" закреплён за Жоаном Гарсией, что и стало ключевым фактором в решении тер Штегена сменить обстановку.
