Стало известно, когда будет оформлен переход тер Штегена в новый клуб

Стало известно, когда будет оформлен переход тер Штегена в новый клуб

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген близок к смене клуба в пределах Испании, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" и "Жирона" договорились об аренде вратаря на устном уровне.

Ранее сам 33-летний футболист дал согласие на переход, после чего стороны перешли к финальному этапу переговоров. Теперь принципиальное соглашение достигнуто уже между клубами.

По информации источника, сделка может быть оформлена в ближайшие дни — не исключено, что трансфер будет закрыт уже на этой неделе. На данный момент "Жирона" занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Отметим, что в текущем сезоне статус основного голкипера "Барселоны" закреплён за Жоаном Гарсией, что и стало ключевым фактором в решении тер Штегена сменить обстановку.

