Легенда "Барселоны" может стать тренером другой сборной на ЧМ-2026

Сборная Марокко рассматривает возможность приглашения легенды испанского футбола Андреса Иньесты в тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны Марокко

По информации AS, Марокканская футбольная федерация активно изучает вариант сотрудничества с испанцем. Андрес Иньеста уже находится в Рабате (Марокко), а интерес к его кандидатуре носит предметный характер. Стороны провели предварительные контакты, и марокканская сторона видит экс-футболиста "Барселоны" частью долгосрочного и амбициозного футбольного проекта.

Новый этап после завершения карьеры

Иньеста завершил профессиональную карьеру в 2024 году после выступлений за клубы в Японии и ОАЭ. С тех пор он намерен начать тренерский или управленческий путь в футболе. В Марокко ценят его глубокое понимание игры, опыт выступлений на высшем уровне и лидерские качества, которые могут усилить штаб национальной сборной.

Подготовка к чемпионату мира

Несмотря на то, что сборную Марокко продолжает возглавлять Валид Реграги, его работа в последнее время подвергается критике. На фоне подготовки к ЧМ-2026 федерация рассматривает обновление и усиление спортивной структуры. Иньеста может стать ключевой фигурой в этом процессе, помогая команде сделать шаг вперёд на мировой арене.

Кто такой Андрес Иньеста

Андрес Иньеста — один из величайших полузащитников в истории футбола. В составе "Барселоны" он выиграл четыре Лиги чемпионов, девять титулов Ла Лиги, семь Кубков Испании, а также множество других трофеев.

Со сборной Испании Иньеста стал чемпионом мира 2010 года, забив победный гол в финале, а также дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012). Его карьера считается эталоном сочетания техники, интеллекта и футбольного лидерства.

