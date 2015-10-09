Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Клопп дал добро на переход игрока в "Реал" за 100 миллионов евро

"Реал" ищет полузащитника мирового уровня, способного управлять игрой и задавать темп на долгие годы. На прицеле — Энцо Фернандес, признанный стратег "Челси", которого Юрген Клопп лично рекомендует мадридцам, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Аргентинец с уникальными качествами

Фернандес умеет организовывать игру, подключаться к атаке, наносить точные удары с дальней дистанции и создавать угрозу у ворот соперника. В "Реале" его сравнивают с бывшим игроком Тони Кроосом, хотя с более вертикальным и атакующим профилем.


Сделка превысит 100 миллионов евро

Отмечается, что переговоры уже ведутся, но "Челси" не намерен расставаться с игроком дёшево. Энцо рассматривает переход в "Реал" как шанс занять ключевую роль в центре поля, особенно если спортивный проект возглавит Клопп. Мадридцы готовы на сложную, но значимую сделку, стоимость которой превысит 100 миллионов евро.

Напомним, ранее "Реал" расстался с главным тренером Хаби Алонсо, назначив на его место до конца сезона Альваро Арбелоа. Также СМИ сообщали, что "сливочные" надеются летом подписать контракт с немецким специалистом Юргеном Клоппом, который может возглавить как мадридский клуб, так и спортивный блок.

Что касается Фернандеса, он представляет "Челси" с 2023 года, когда перешёл из "Бенфики" за 121 миллион евро. В его карьере также были аргентинские клубы "Дефенса и Хустисия" и "Ривер Плейт". В нынешнем сезоне он провёл за "синих" 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

