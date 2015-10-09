"Реал" отказался от лучшего бомбардира Европы и не пожалел

Мадридский "Реал" счёл правильным своё решение отказаться от трансфера Виктора Дьёкереша, передают Vesti.kz.

Шведский нападающий перешёл в "Арсенал" летом 2025 года. Лондонский клуб заплатил за него 64 миллиона фунтов, рассчитывая получить результативного форварда на годы вперёд.

Как пишет Team Talk, ещё во время выступлений за "Спортинг" Дьёкереш был предложен "Реалу". Однако в Мадриде отказались от сделки - клуб не устроили высокая цена и статус футболиста как безусловного игрока основы.

В "Реале" сочли, что при наличии Килиана Мбаппе подобный трансфер не имеет спортивного смысла и может нарушить баланс в атаке.

После переезда в Лондон Дьёкерешу пока не удалось подтвердить прежнюю результативность. В текущем сезоне он забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу в 26 матчах во всех турнирах. В рамках АПЛ на его счету всего пять голов.

На фоне этих цифр в Мадриде уверены, что отказ от трансфера оказался стратегически верным решением, тогда как дорогостоящая покупка "Арсенала" на данный момент выглядит рискованной инвестицией.

Почему Дьёкереш был лучшим бомбардиром Европы?

В сезоне-2024/25 Виктор Дьёкереш провёл выдающийся этап карьеры в составе "Спортинга". Нападающий стал чемпионом Португалии и завоевал национальный Кубок, а также был признан лучшим снайпером Примейры, забив 29 мячей.

Кроме того, швед получил Трофей Мюллера как самый результативный футболист мира - на его счету значились 54 гола во всех турнирах за сезон. Успешно Дьёкереш проявил себя и в сборной Швеции, где в матчах Лиги наций оформил девять забитых мячей и отдал четыре результативные передачи всего в шести встречах.

Клуб АПЛ собрался пригласить Хаби Алонсо: известна позиция тренера

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" рассматривает возможность трансфера одного из главных претендентов на "Золотой мяч" и готов выделить на эту сделку крупную сумму.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!