"Реал" получил тревожные новости перед Лигой чемпионов: подробности

"Реал" продолжает подготовку к матчу Лиги чемпионов. Во вторник команда Альваро Арбелоа на своём поле сыграет с "Монако", сообщают Vesti.kz.

По информации Madrid Xtra, в понедельник тренировку мадридцев пропустили сразу пять игроков: Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди и Браим Диас. Диас накануне выступал в финале Кубка Африки, а остальные футболисты столкнулись с проблемами со здоровьем.

Зато есть и хорошие новости для болельщиков "сливочных". К занятиям вернулся нападающий Родриго, который, судя по всему, может быть готов к игре против "Монако".

Матч "Реал" — "Монако" состоится в ночь с 20 на 21 января и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

"Реал" после шести туров набрал 12 очков и занимает седьмое место. У "Монако" девять баллов и 19 строчка в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

