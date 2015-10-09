Клуб АПЛ собрался пригласить Хаби Алонсо: известна позиция тренера

Хаби Алонсо, покинувший мадридский "Реал", может довольно быстро вернуться к работе, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Independent, руководство "Тоттенхэма" всерьёз рассматривает испанского специалиста как одного из кандидатов на пост главного тренера.

В лондонском клубе пока не спешат с резкими шагами: действующему наставнику Томасу Франку могут дать доработать как минимум до ближайшего матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". После этого решение по тренерскому вопросу может быть пересмотрено.

При этом подчёркивается, что сам Алонсо не торопится принимать первое попавшееся предложение. Источник утверждает, что экс-наставник "Реала" рассчитывает на более амбициозный проект, несмотря на интерес со стороны "шпор", которые сейчас переживают непростой период.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает лишь 14-е место в таблице АПЛ и не может победить уже четыре тура подряд.

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил о прекращении сотрудничества Алонсо по взаимному согласию сторон после семи месяцев работы.

