Перес принял окончательное решение по главному тренеру "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с будущим Альваро Арбелоа после первых недель его работы у руля "сливочных", передают Vesti.kz.

Старт с трудностями

Назначение Арбелоа на пост главного тренера совпало с непростым отрезком для "королевского клуба". Под его руководством команда неожиданно вылетела из Кубка Испании, уступив представителю второго дивизиона — "Альбасете" (2:3). Этот результат спровоцировал волну слухов о возможных кадровых решениях в тренерском штабе.

Первая победа и сигнал от руководства

Однако уже в следующем матче Арбелоа одержал первую победу в качестве главного тренера "Реала". Мадридцы обыграли "Леванте" со счётом 2:0 в матче 20-го тура Ла Лиги. Этот успех стал важным психологическим моментом как для команды, так и для самого наставника.

Решение Переса

Как сообщает AS, президент клуба Флорентино Перес принял чёткое решение: если не произойдёт ничего экстраординарного, Альваро Арбелоа сохранит пост главного тренера как минимум до конца сезона. При этом дальнейшая судьба специалиста будет напрямую зависеть от результатов команды и количества трофеев, которые "Реал" сможет завоевать к концу кампании.

Кто такой Альваро Арбелоа

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо по взаимному согласию сторон. Его сменил главный тренер молодежной команды "Кастилья" Альваро Арбелоа, получивший шанс проявить себя на самом высоком уровне.

В качестве футболиста Арбелоа был частью золотой эпохи мадридского "Реала". Он выступал за клуб с 2009 по 2016 год, провёл 238 официальных матчей и завоевал восемь трофеев. В его послужном списке — две победы в Лиге чемпионов, титул клубного чемпиона мира, Суперкубок УЕФА, чемпионство в Ла Лиге, два Кубка Испании и Суперкубок страны.

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

