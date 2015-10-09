Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 20:00
 

Двумя голами завершился первый матч "Реала" в Ла Лиге после ухода Алонсо

©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура Ла Лиги-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура Ла Лиги-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол был забит после перерыва: на 58-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Окончательный результат на 65-й минуте установил Рауль Асенсио.

Таким образом, "Реал" набрал 48 очков и на один балл отстает от лидирующей "Барселоны", которая провела на один матч меньше.

Отметим, что эта игра стала первой в Ла Лиге для нового наставника "сливочных" Альваро Арбелоа, который сменил на своем посту ушедшего в отставку Хаби Алонсо. Ранее в Кубке Испании "Реал" при Арбелоа сенсационно уступил "Альбасете".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
12 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
13 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

