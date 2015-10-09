Двумя голами завершился первый матч "Реала" в Ла Лиге после ухода Алонсо

Мадридский "Реал" обыграл "Леванте" в матче 20-го тура Ла Лиги-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол был забит после перерыва: на 58-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Окончательный результат на 65-й минуте установил Рауль Асенсио.

Таким образом, "Реал" набрал 48 очков и на один балл отстает от лидирующей "Барселоны", которая провела на один матч меньше.

Отметим, что эта игра стала первой в Ла Лиге для нового наставника "сливочных" Альваро Арбелоа, который сменил на своем посту ушедшего в отставку Хаби Алонсо. Ранее в Кубке Испании "Реал" при Арбелоа сенсационно уступил "Альбасете".

