Участник Лиги чемпионов готов предложить контракт Алонсо после увольнения из "Реала"

Франкфуртский "Айнтрахт" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо после его ухода из "Реала", передают Vesti.kz.

Причины смены тренера

18 января "Айнтрахт" официально подтвердил уход главного тренера Дино Топпмёллера. В заявлении клуба говорилось, что решение было принято после всестороннего анализа спортивных и структурных аспектов за последние недели. Оно последовало после хаотичной ничьей 3:3 с "Вердером" и общего спада формы команды.

В текущем сезоне франкфуртцы занимают седьмое место в Бундеслиге с 27 очками, однако оборонительные показатели вызывают серьёзную обеспокоенность. При этом клуб продолжает выступления в Лиге чемпионов, но занимает лишь 30-е место с 4 набранными баллами.

Алонсо — приоритет для "Айнтрахта"

По информации BILD, "Айнтрахт" рассматривал несколько кандидатов на пост главного тренера, включая Эдина Терзича, Марко Розе и Роджера Шмидта. Однако главным приоритетом клуба является Хаби Алонсо, которого хотят убедить вернуться в Германию.

Сообщается, что спортивный директор Маркус Крёше планирует лично встретиться с Алонсо, чтобы обсудить возможный переход во Франкфурт.

Интерес со стороны других клубов

Имя Алонсо также связывают с "Ливерпулем", где его рассматривают как потенциального преемника Арне Слота. Интерес "Айнтрахта" подчёркивает масштабы амбиций клуба, который пытается стабилизировать сезон и вернуть команду на правильный путь.

"Айнтрахт Франкфурт" — обладатель титула чемпиона Германии (1959), пяти Кубков Германии (DFB-Pokal) и победитель Лиги Европы (2022).

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил о прекращении сотрудничества с 44-летним испанским специалистом по взаимному согласию сторон.

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!