Англия
Сегодня 16:25
 

"Челси" согласился продать своего лидера в "Реал"

Лондонский "Челси" определился с будущим одного из ключевых футболистов команды и готов рассмотреть его трансфер в ближайшие годы, передают Vesti.kz.

Решение в Лондоне

По информации TEAMtalk, в мадридском "Реале" с воодушевлением восприняли новости о готовности "синих" расстаться с Энцо Фернандесом в 2026 году. Британский клуб не исключает продажу аргентинского полузащитника, несмотря на его статус одного из лидеров команды и стабильное место в стартовом составе.

Ответ за упущенный трансфер

В "Реале" рассматривают Фернандеса как стратегическую цель и возможность исправить прошлую ошибку. Летом 2025 года мадридцы не стали подписывать Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", после чего хавбек перебрался в лондонский "Арсенал". Теперь "сливочные" намерены не упустить другого топ-полузащитника.

Отмечается, что сам аргентинец открыт к переходу в испанский или другой европейский гранд.


Статус звезды и лидера "Челси"

Энцо Фернандес выступает за "Челси" с февраля 2023 года, когда лондонцы приобрели его у "Бенфики" за 121 миллионов евро. Аргентинец быстро стал ключевой фигурой команды и при любом тренере остаётся безусловным игроком основы.

Титулы в сборной и текущая форма

Фернандес является чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки 2024 года в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах за "Челси", забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи, подтверждая свой высокий уровень и значимость для команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 37 человек

