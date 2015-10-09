"Челси" согласился продать своего лидера в "Реал"

Лондонский "Челси" определился с будущим одного из ключевых футболистов команды и готов рассмотреть его трансфер в ближайшие годы, передают Vesti.kz.

Решение в Лондоне

По информации TEAMtalk, в мадридском "Реале" с воодушевлением восприняли новости о готовности "синих" расстаться с Энцо Фернандесом в 2026 году. Британский клуб не исключает продажу аргентинского полузащитника, несмотря на его статус одного из лидеров команды и стабильное место в стартовом составе.

Ответ за упущенный трансфер

В "Реале" рассматривают Фернандеса как стратегическую цель и возможность исправить прошлую ошибку. Летом 2025 года мадридцы не стали подписывать Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", после чего хавбек перебрался в лондонский "Арсенал". Теперь "сливочные" намерены не упустить другого топ-полузащитника.

Отмечается, что сам аргентинец открыт к переходу в испанский или другой европейский гранд.

Статус звезды и лидера "Челси"

Энцо Фернандес выступает за "Челси" с февраля 2023 года, когда лондонцы приобрели его у "Бенфики" за 121 миллионов евро. Аргентинец быстро стал ключевой фигурой команды и при любом тренере остаётся безусловным игроком основы.

Титулы в сборной и текущая форма

Фернандес является чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки 2024 года в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах за "Челси", забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи, подтверждая свой высокий уровень и значимость для команды.

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!