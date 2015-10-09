"Реал" решил вернуть бывшего игрока: 21-летний талант вырос в цене

Мадридский "Реал" принял окончательное решение по будущему Хакобо Рамона и готов активировать опцию обратного выкупа молодого защитника, передают Vesti.kz.

Возвращение воспитанника

Руководство "королевского клуба" активировало заранее предусмотренный план в отношении 21-летнего центрального защитника Хакобо Рамона, который сейчас выступает за итальянский "Комо 1907". "Сливочные", как сообщает Fichajes, намерен воспользоваться пунктом о праве обратного выкупа игрока, считая текущую ситуацию на рынке крайне выгодной.

Выгодная сделка

Как сообщается, мадридский клуб заплатит за возвращение футболиста 8 миллионов евро — именно такая сумма была прописана в контракте. При этом нынешняя рыночная стоимость Рамона после его прогресса в Италии оценивается примерно в 18 миллионов евро, что делает сделку особенно привлекательной для "Реала".

Итальянский этап карьеры

Хакобо Рамон является воспитанником мадридского "Реала". Летом прошлого года он покинул Испанию и перешёл в "Комо" за 2,5 миллиона евро, чтобы получить стабильную игровую практику. Этот шаг оказался успешным: защитник быстро адаптировался к Серии А и стал важным игроком команды.

В текущем сезоне Хакобо Рамон провёл за "Комо" 18 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами, подтвердив статус одного из самых перспективных молодых центральных защитников.

