Большое возвращение: Хаби Алонсо близок к назначению в клуб АПЛ

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо может вернуться в Англию и продолжить тренерскую карьеру в АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Futbol del Sr.Destrangis, руководство "Ливерпуля" всерьёз рассматривает вариант с отставкой Арне Слота. Основным кандидатом на замену голландскому специалисту называют именно Алонсо.

По информации источника, стороны уже находятся на финальной стадии переговоров — осталось согласовать лишь последние нюансы.

Напомним, в бытность игроком Хаби Алонсо защищал цвета "Ливерпуля" с 2004 по 2009 год. В составе "красных" испанец выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.

На данный момент "Ливерпуль" занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

