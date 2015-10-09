Большое возвращение: Хаби Алонсо близок к назначению в клуб АПЛ

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо может вернуться в Англию и продолжить тренерскую карьеру в АПЛ, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает Futbol del Sr.Destrangis, руководство "Ливерпуля" всерьёз рассматривает вариант с отставкой Арне Слота. Основным кандидатом на замену голландскому специалисту называют именно Алонсо.
По информации источника, стороны уже находятся на финальной стадии переговоров — осталось согласовать лишь последние нюансы.
Напомним, в бытность игроком Хаби Алонсо защищал цвета "Ливерпуля" с 2004 по 2009 год. В составе "красных" испанец выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.
На данный момент "Ливерпуль" занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
🚨 EXCLUSIVA @FutDestrangis 🚨#XabiAlonso EN NEGOCIACIONES con el #Liverpool— Futbol del Sr.Destrangis (@FutDestrangis) January 17, 2026
Noticia en desarrollo …. pic.twitter.com/kXlOQROPFw
