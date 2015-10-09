Винисиуса освистали свои же? Мбаппе дал чёткий сигнал болельщикам "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе открыто встал на защиту Винисиуса Жуниора после матча 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", завершившегося победой "сливочных" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

По ходу встречи болельщики мадридцев освистывали бразильского вингера практически при каждом его касании мяча.

"Винисиуса освистали свои же фанаты? Это не его вина. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его, и я очень его люблю. Мы в команде должны лучше его защищать, чтобы он не был один против всех. Он не один в "Реале", — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

🚨 Kylian Mbappé: “It’s NOT Vini Jr fault. He's a fantastic player. He's an incredible guy, I'm lucky to know him and I'm very fond of him”.



“We have to protect him better. So he's not alone against everyone. He's not alone at Real Madrid”.



“We're all with him”. pic.twitter.com/JGfZzBRKSe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Ранее в СМИ появлялась информация, что Винисиус всерьёз задумывается об уходе из "Реала" из-за давления и негативной реакции со стороны фанатов "Королевского клуба".

