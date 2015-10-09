Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:53
 

Винисиуса освистали свои же? Мбаппе дал чёткий сигнал болельщикам "Реала"

Винисиуса освистали свои же? Мбаппе дал чёткий сигнал болельщикам "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе открыто встал на защиту Винисиуса Жуниора после матча 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", завершившегося победой "сливочных" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе открыто встал на защиту Винисиуса Жуниора после матча 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", завершившегося победой "сливочных" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

По ходу встречи болельщики мадридцев освистывали бразильского вингера практически при каждом его касании мяча.

"Винисиуса освистали свои же фанаты? Это не его вина. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его, и я очень его люблю. Мы в команде должны лучше его защищать, чтобы он не был один против всех. Он не один в "Реале", — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Винисиус всерьёз задумывается об уходе из "Реала" из-за давления и негативной реакции со стороны фанатов "Королевского клуба".

 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
11 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
