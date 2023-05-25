Роналду отказался от дома, где собирался жить после завершения карьеры

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду решил расстаться с роскошным особняком в Португалии, передают Vesti.kz.

По информации Marca, не так давно в резиденции, принадлежавшей звёздному футболисту и его невесте Джорджине Родригес, были окончательно завершены масштабные строительные и отделочные работы.

Там семья планировала обосноваться после того, как Роналду повесит бутсы на гвоздь. Однако планы резко изменились - дом выставлен на продажу, а его стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро.

Что стало причиной продажи особняка?

История этого проекта берёт начало в 2020 году. Тогда пара приобрела земельный участок в закрытом жилом комплексе Quinta da Marinha в Кашкайше - одном из престижных районов Португалии. Площадь участка составляет около 12 тысяч квадратных метров.

Но за шесть лет проект столкнулся с чередой проблем: затянувшиеся сроки, смена подрядчиков, технические корректировки и юридические сложности постоянно вносили правки в первоначальный замысел.

Финальным аргументом в пользу продажи стал вопрос приватности. Несмотря на статус закрытого жилого комплекса с гольф-полями, конными клубами и премиальной инфраструктурой, расположение особняка оказалось не таким уединённым, как хотелось бы владельцам.

С нескольких точек поблизости открывается прямой обзор на территорию дома, что автоматически превращает его в главную цель для папарацци.

Для Роналду, который крайне щепетильно относится к личному пространству семьи, такой сценарий оказался неприемлемым. В итоге было принято решение отказаться от идеи жить здесь после завершения карьеры и выставить недвижимость на рынок.

Почему Роналду №1?

Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. 40-летний форвард заработал около 260 миллионов долларов: порядка 200 миллионов пришлись на контракт с "Аль-Насром", ещё 60 миллионов - на рекламные соглашения, спонсорство и коммерческие проекты за пределами поля.

В настоящее время Роналду выступает за "Аль-Наср" и остаётся капитаном сборной Португалии. За свою карьеру он собрал внушительную коллекцию достижений: пять раз выигрывал "Золотой мяч", пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а со сборной Португалии завоёвывал Евро-2016 и Лигу наций УЕФА в 2019 и 2025 годах.

До переезда в Саудовскую Аравию он защищал цвета ведущих европейских команд - "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса". Контракт с "Аль-Насром" рассчитан до 2027 года.

Стало известно о переговорах по трансферу Роналду в ПСЖ

Ранее сестра Джорджины поделилась откровениями о том, каким Роналду является вне поля.

