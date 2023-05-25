Сестра Джорджины откровенно рассказала, какой Роналду на самом деле

Старшая сестра Джорджины Родригес Ивана, поделилась личными деталями общения с Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

На днях Ивана появилась на презентации шоу Top Chef: Sweets and Celebrities, организованной испанским общественным вещателем RTVE.

Общаясь с журналистами, она откровенно рассказала, каким Роналду является вне поля.

По её словам, им "очень повезло":

"Когда мы сидим за одним столом, мне хочется, чтобы он говорил без остановки. Я будто впитываю каждую мысль", - призналась Ивана.

При этом она подчеркнула, что в повседневной жизни воспринимает его прежде всего как близкого родственника.

Также Ивана отметила, что пока не успела побывать в новом доме пары в Кинта-да-Маринья (Кашкайш). Особняк долго строился и был завершён совсем недавно.

Успех Роналду и личная жизнь

Напомним, что Роналду пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы, а также один из самых титулованных футболистов в истории национальных первенств Англии, Испании и Италии.

Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории футбола на уровне сборных и абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству голов. Совсем недавно Роналду вплотную приблизился к знаковой отметке в 1000 забитых мячей за карьеру.

Отметим, что Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года. За это время пара создала большую семью и сейчас воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

В августе прошлого года футболист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. И уже известно о предполагаемых сроках свадьбы.

