Мировой футбол
Вчера 23:40
 

40-летний Роналду приблизился к 1000 голов

40-летний Роналду приблизился к 1000 голов

Криштиану Роналду вновь стал ключевой фигурой в принципиальном матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

В матче 15-го тура именно точный удар португальской суперзвезды принёс "Аль-Насру" минимальное преимущество к перерыву — 1:0.

Этот гол стал для Роналду уже 959-м в профессиональной карьере. До символической планки в 1000 забитых мячей легендарному форварду остаётся сделать ещё 41 точный выстрел.

Контракт Криштиану с "Аль-Насром" действует до середины 2027 года, а уже в феврале португалец отметит своё 41-летие.

