За рубежом высказались о подписании легенды "Манчестер Юнайтед" в "Актобе"

Голкипер "Карабаха" и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о возможном переходе португальского вингера Нани в "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Усилить команду можно, даже не выходя на поле. Нани – легенда футбола без какого-либо преувеличения. Это очень важный футболист в раздевалке и на тренировках, который всегда мотивирует и подсказывает, особенно молодым. Поэтому, даже если Луиш не в лучшей форме, он поможет. Он большой профессионал, который следит за собой. Если Нани решил перейти в «Актобе», он точно не будет отбывать номер", – заявил Магомедалиев.

Общий опыт и связи с Казахстаном

Магомедалиев и Нани ранее выступали вместе за турецкий "Адана Демирспор" в сезоне-2023/24, проведя в одной команде 16 матчей. В том же сезоне португалец пересекался и с воспитанником "Актобе", нападающим сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.

Детали возможного перехода

По информации СМИ, "Актобе" уже согласовал с Нани контракт сроком на один год. Сообщается, что зарплата опытного вингера может стать рекордной в истории Казахстанской Премьер-Лиги. Ожидается, что футболист прилетит в Алматы 22 января, после чего отправится в Актобе для официальной презентации.

Карьера Нани

Нани известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился чемпионом Англии. Также португалец защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и других клубов, а в 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

