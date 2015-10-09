"Брюгге" объявил состав на матч с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Бельгийский "Брюгге" определился с составом на выездную встречу с алматинским "Кайратом" в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Заявка "Брюгге" на матч

Вратари:

Симон Миньоле, Нордин Яккерс, Артус Ванден Дриссхе.

Защитники:

Йоакин Сейс, Брэндон Мехеле, Бьорн Мейер, Уго Сике, Винс Осуджи, Кирьяни Саббе, Хоэль Ордоньес.

Полузащитники:

Александар Станкович, Людовит Рейс, Хуго Ветлесен, Ханс Ванакен, Сиссе Сандра.

Нападающие:

Ромео Вермант, Николо Тресольди, Мамаду Диакон, Карлуш Боржеш, Шандре Кэмпбелл.

Перед очной встречей

Матч общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" — "Брюгге" состоится 20 января в Астане. К предстоящему поединку казахстанская команда подходит, имея в активе одно очко, тогда как бельгийский клуб после шести туров набрал четыре балла.

