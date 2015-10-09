Легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане

Легенда португальского футбола Нани станет новым игроком "Актобе", клуба с самой большой фанатской армией в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, чемпион Европы 2016 года согласовал все условия контракта с актюбинским клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам "красно-белых".

Контракт на 1 год. ЗП: самый дорогой в истории КПЛ.

Ожидается, что уже 22 января Нани прилетит в Алматы, а оттуда отправится в Актобе, где пройдёт презентация футболиста.

Нани выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

