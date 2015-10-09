Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 20:49
 

Разгромом обернулся матч "Актобе" против европейского клуба

  Комментарии

Разгромом обернулся матч "Актобе" против европейского клуба Артур Шушеначев. ©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" провёл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора, встретившись с представителем Чехии — "Баником" из Остравы, передают Vesti.kz.

Контрольная игра завершилась поражением казахстанской команды со счётом 0:3.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и без забитых мячей. "Актобе" действовал организованно в обороне, стараясь сдерживать атаки соперника, однако после перерыва инициативой полностью завладел чешский клуб.

Счёт был открыт на 62-й минуте — отличился нападающий "Баника" Вацлав Юречка, точно завершивший одну из быстрых атак. Уже через четыре минуты форвард оформил дубль, вновь огорчив оборону "Актобе" и увеличив преимущество своей команды.

Окончательный результат был установлен в самой концовке встречи. На 90-й минуте нападающий Абдалла Гнинг поставил точку в матче, доведя счёт до разгромного — 0:3.

