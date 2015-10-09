Дебютант еврокубков пригласит экс-игрока сборной Казахстана

Экс-футболист сборной Казахстана, а ныне тренер Асхат Кадыркулов войдёт в тренерский штаб ФК "Елимай", передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, специалист, ранее выступавший за "Кайрат" и московский ЦСКА, присоединится к команде на втором учебно-тренировочном сборе.

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

На сборах в ОАЭ "Елимай" обыграл в товарищеском матче местный "Эмирейтс" из Рас-эль-Хаймы. Также казахстанский клуб объявил о матчах со "Спартаком" и "Локомотивом", подробности - по ссылке.

