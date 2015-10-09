Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 11:35
 

Дебютант еврокубков из Казахстана объявил о матчах со "Спартаком" и "Локомотивом"

"Елимай" из Семея объявил список соперников на предсезонных сборах в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Елимай" из Семея объявил список соперников на предсезонных сборах в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

УТС в Аджмане пройдет с 3 по 27 февраля. В рамках этих сборов подопечные Андрея Карповича проведут четыре контрольные встречи.

8 февраля клуб из Семея сыграет с московским "Локомотивом", 12-го с армянским "Урарту", 19-го против самаркандского "Динамо" (Узбекистан), а 23-го с московским "Спартаком".


Напомним, в КПЛ-2025 "Елимай" занял четвертое место и впервые в своей истории обеспечил себе участие в еврокубках. Клуб из Семея выступит в Лиге конференций.

