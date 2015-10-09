Со счётом 3:0 завершился матч казахстанского клуба против участника Лиги чемпионов

Семейский "Елимай" провёл товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Аджмане (ОАЭ). Соперником выступил местный клуб "Эмирейтс" из Рас-эль-Хаймы, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казахстанского клуба. В составе "Елимая" голы забили Акмаль Бахтияров, Артем Жилин и Роман Муртазаев.

Это первый УТС подопечных Андрея Карповича, он продлится до 28 января. Второй УТС пройдёт также в ОАЭ — с 3 по 27 февраля.

В числе следующих соперников "Семея": словацкая "Жилина", армянские клубы, а также представители РПЛ "Краснодар" и московский "Спартак".

Напомним, в прошлом сезоне "Елимай" занял 4-е место в КПЛ и впервые в своей истории пробился в еврокубки - клуб сыграет в квалификации Лиги еонференций.

"Эмирейтс" идёт на 8-м месте в национальном чемпионате после 11 туров. Клуб известен тем, что именно здесь в 2024 года завершил карьеру легендарный Андрес Иньеста. Главные достижения команды датированы 2010 годом, когда "Эмирейтс" оформили "золотой дубль", выиграв Кубок и Суперкубок ОАЭ, а также получил право принять участие в розыгрыше азиатской Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!