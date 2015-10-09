Идеальный тренер для "Реала" отреагировал на слухи о своём приходе

Жозе Моуринью, главный тренер "Бенфики", прокомментировал слухи о своём возвращении в "Реал", передают Vesti.kz.

Подобные разговоры возникли после увольнения Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа временным главным тренером "сливочных" до конца сезона. Моуринью же возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.

"Не рассчитывайте на меня в этих теленовеллах, есть хорошие теленовеллы, но они длятся слишком долго — пропустишь один-два эпизода и уже теряешь нить. Не рассчитывайте на меня, я не участвую в теленовеллах", — цитирует Моуринью A Bola.

Ранее СМИ писали, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает Моуринью как идеального тренера, который может моментально оживить команду, не требуя времени на адаптацию.

