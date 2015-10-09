"Барселона" объявила об исключении лидера атаки из состава

Бразильский вингер Рафинья Диас не примет участия в ближайшем матче "Барселоны" из-за проблем со здоровьем, передают Vesti.kz.

Решение клуба

Каталонский клуб на официальной странице в социальной сети X сообщила о состоянии Рафиньи накануне встречи с "Реалом Сосьедад" в рамках 20-го тура Ла Лиги. Как подчеркнули в пресс-службе команды, игрок пропустит матч в профилактических целях.

"Игрок основного состава Рафинья пропустит матч с "Реалом Сосьедад" в качестве меры предосторожности из-за травмы правого бедра", — говорится в заявлении "сине-гранатовых".

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над "Эспаньолом" со счётом 2:0. "Реал Сосьедад", в свою очередь, оказался сильнее "Хетафе" — 2:1.

Матч между "Барселоной" и "Сосьедадом" состоится сегодня, в ночь с 18 на 19 января в 01:00 по казахстанскому времени и пройдёт на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.

Статистика Рафиньи

В текущем сезоне Рафинья провёл за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами, являясь одним из ключевых игроков атакующей линии команды.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!