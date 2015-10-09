Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 16:10
 

"Барселона" объявила об исключении лидера атаки из состава

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" объявила об исключении лидера атаки из состава Рафинья Диас. ©ФК "Барселона"

Бразильский вингер Рафинья Диас не примет участия в ближайшем матче "Барселоны" из-за проблем со здоровьем, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бразильский вингер Рафинья Диас не примет участия в ближайшем матче "Барселоны" из-за проблем со здоровьем, передают Vesti.kz.

Решение клуба

Каталонский клуб на официальной странице в социальной сети X сообщила о состоянии Рафиньи накануне встречи с "Реалом Сосьедад" в рамках 20-го тура Ла Лиги. Как подчеркнули в пресс-службе команды, игрок пропустит матч в профилактических целях.

"Игрок основного состава Рафинья пропустит матч с "Реалом Сосьедад" в качестве меры предосторожности из-за травмы правого бедра", — говорится в заявлении "сине-гранатовых".

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над "Эспаньолом" со счётом 2:0. "Реал Сосьедад", в свою очередь, оказался сильнее "Хетафе" — 2:1.

Матч между "Барселоной" и "Сосьедадом" состоится сегодня, в ночь с 18 на 19 января в 01:00 по казахстанскому времени и пройдёт на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.

Статистика Рафиньи

В текущем сезоне Рафинья провёл за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами, являясь одним из ключевых игроков атакующей линии команды.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
16 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
17 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 января 01:00   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 224 человек

Реклама

Живи спортом!