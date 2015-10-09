Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мбаппе обошёл Анри по голам и сотворил историю

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю французского футбола, поднявшись на вторую строчку в списке самых результативных игроков страны за всё время, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Это достижение покорилось 27-летнему нападающему 17 января 2026 года в матче 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", в котором "Реал" одержал победу со счётом 2:0. Мбаппе отличился на 58-й минуте, уверенно реализовав пенальти.

Это достижение покорилось 27-летнему нападающему 17 января 2026 года в матче 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", в котором "Реал" одержал победу со счётом 2:0. Мбаппе отличился на 58-й минуте, уверенно реализовав пенальти.

Исторический рубеж

Этот гол стал для Килиана 412-м в профессиональной карьере с учётом выступлений за клубы и сборную Франции. Таким образом, он превзошёл показатель легендарного Тьерри Анри, завершившего карьеру с 411 забитыми мячами.

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Карим Бензема, на счету которого 513 голов.

Форма сезона и победа "Реала"

В нынешнем сезоне Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность: на его счету уже 30 голов и пять результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

Отметим, что победа над "Леванте" стала первой для Альваро Арбелоа в чемпионате Испании в статусе главного тренера мадридского "Реала".

Мбаппе вошёл в историю Ла Лиги: впереди только Роналду

