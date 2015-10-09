Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:35
 

Назван новый претендент на пост тренера "Реала". Он возглавляет топ-клуб АПЛ

©instagram.com/arsenal

Мадридский "Реал" продолжает изучать потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Одним из них является испанский специалист Микель Артета, ныне возглавляющий лондонский "Арсенал". 

Мадридский "Реал" продолжает изучать потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Одним из них является испанский специалист Микель Артета, ныне возглавляющий лондонский "Арсенал". 

По информации TEAMtalk, маловероятно, что нынешний главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа сохранит свою должность в следующем сезоне. При этом отмечается, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта уже ведёт переговоры с Артетой о продлении контракта 43-летнего наставника.


Артета работает с "Арсеналом" с декабря 2019 года. Под его руководством "канониры" выиграли Кубок Англии, а также дважды завоёвывали Суперкубок Англии. Действующее соглашение испанского тренера с лондонским клубом рассчитано до лета 2027 года.

