Англия
Сегодня 20:57
 

Дерби проиграно: Гвардиола открыто признал превосходство МЮ

  Комментарии

©x.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в дерби от "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2, сообщают Vesti.kz.

"Победила лучшая команда. "Манчестер Юнайтед" был лучше. Когда соперник сильнее, нужно это признать. У них была энергия, которой у нас не было, так что поздравляю. Голы, которые мы пропустили, были следствием наших ошибок.

Мы не контролировали игру. Мы должны анализировать матч в этом, а в целом соперник был лучше. Мы ни разу не создали угрозу, чтобы переломить ход игры – ни навесом, ни движением", - сказал Гвардиола Sky Sports.

После этой неудачи "Сити" уступает "Арсеналу" шесть очков в турнирной таблице. При этом "канониры" уже через несколько часов могут увеличить отрыв, усложнив борьбу за чемпионство для команды Гвардиолы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
9 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
10 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

