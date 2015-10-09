Дерби проиграно: Гвардиола открыто признал превосходство МЮ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в дерби от "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2, сообщают Vesti.kz.

"Победила лучшая команда. "Манчестер Юнайтед" был лучше. Когда соперник сильнее, нужно это признать. У них была энергия, которой у нас не было, так что поздравляю. Голы, которые мы пропустили, были следствием наших ошибок. Мы не контролировали игру. Мы должны анализировать матч в этом, а в целом соперник был лучше. Мы ни разу не создали угрозу, чтобы переломить ход игры – ни навесом, ни движением", - сказал Гвардиола Sky Sports.

После этой неудачи "Сити" уступает "Арсеналу" шесть очков в турнирной таблице. При этом "канониры" уже через несколько часов могут увеличить отрыв, усложнив борьбу за чемпионство для команды Гвардиолы.

