Испания
Сегодня 17:10
 

Винисиус отказался играть за "Реал" после скандального матча

Винисиус Жуниор. ©ФК "Реал Мадрид"

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор дал понять своему окружению, что всерьёз задумывается об уходе из клуба, передают Vesti.kz.

Как сообщает испанское издание El Periodico, это произошло после матча 20-го тура Ла Лиги против "Леванте" (2:0), во время которого болельщики "сливочных" освистывали футболиста практически при каждом касании мяча.

Винисиус сказал своим агентам искать новыый клуб

По информации источника, реакция трибун стала для Винисиуса решающим фактором. Форвард болезненно воспринял отношение фанатов и считает, что за годы в Мадриде сделал для клуба больше, чем получил взамен.

"Я не хочу играть там, где меня не рады", — цитирует источник слова бразильца, адресованные его агентам.

Отмечается, что эпизод со свистом стал "последней каплей" в затянувшемся конфликте игрока с частью болельщиков "Реала".

Контракт и статистика бразильца

Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 150 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
16 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
17 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 января 01:00   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 257 человек

