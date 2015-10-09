Винисиус отказался играть за "Реал" после скандального матча

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор дал понять своему окружению, что всерьёз задумывается об уходе из клуба, передают Vesti.kz.

Как сообщает испанское издание El Periodico, это произошло после матча 20-го тура Ла Лиги против "Леванте" (2:0), во время которого болельщики "сливочных" освистывали футболиста практически при каждом касании мяча.

Двумя голами завершился первый матч "Реала" в Ла Лиге после ухода Алонсо

Винисиус сказал своим агентам искать новыый клуб

По информации источника, реакция трибун стала для Винисиуса решающим фактором. Форвард болезненно воспринял отношение фанатов и считает, что за годы в Мадриде сделал для клуба больше, чем получил взамен.

"Я не хочу играть там, где меня не рады", — цитирует источник слова бразильца, адресованные его агентам.

Отмечается, что эпизод со свистом стал "последней каплей" в затянувшемся конфликте игрока с частью болельщиков "Реала".

Контракт и статистика бразильца

Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 150 миллионов евро.

Новый тренер "Реала" сделал заявление о Винисиусе

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!