"Реал" готов предложить миллиард за трансфер 17-летнего игрока

"Реал" проявляет интерес к одному из главных молодых талантов английского футбола — 17-летнему нападающему "Лестер Сити" Джейку Эвансу, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, мадридский клуб рассматривает его переход в "Кастилью" как стратегически важный шаг для развития академии.

Эванс дебютировал в Премьер-лиге в 16 лет и в текущем сезоне провёл 15 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. Футболист может играть не только в центре нападения, но и на флангах, что соответствует атакующей философии "Реала".

"Реал" готов предложить за трансфер два миллиона евро (примерно 1,188 миллиарда тенге), а клуб и сам игрок рассматривают переход как постепенный шаг к адаптации в испанском футболе, без давления на быстрый выход в основной состав.

Президент клуба Флорентино Перес поддерживает этот подход, рассматривая инвестицию как ставку на будущее. Если переговоры будут успешными, "Реал" укрепит академию перспективной молодой звездой.

