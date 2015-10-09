Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:20
 

Клуб Сатпаева готов потратить более 60 миллионов на 20-летнего игрока

20-летний защитник "Ренна" и молодежной сборной Франции Жереми Жаке стал главным приоритетом "Челси" в зимнее трансферное окно. Изначально клуб планировал подписать его летом, но уход бывшего тренера "синих" Энцо Марески ускорил переговоры, передают Vesti.kz.

По информации footballtransfers.com, переговоры между "Челси" и "Ренном" идут активно. Бретонский клуб не хотел продавать игрока зимой и установил высокую цену — выше 60–64 миллионов евро, что исключило "Баварию" из борьбы за Жаке. Если сделка состоится, это станет рекордным исходящим трансфером в истории "Ренна".

Новый главный тренер лондонцев Лиам Росеньор поддержал трансфер, наблюдая за прогрессом защитника во французской Лиге 1. Сам Жаке сообщил "Ренну", что хочет перейти в "Челси", где его видят игроком основного состава и рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

Жаке выступал за детско-юношеские составы клубов "Утр Мер дю Буа-л’Аббе" и "Жуанвиль". В июле 2019 года он присоединился к академии "Ренна", а в сентябре 2022 года подписал первый профессиональный контракт с клубом. 13 января 2024 года Жаке дебютировал в основном составе "Ренна" в матче Лиги 1 против "Ниццы".


Напомним, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

