"Кайрат" раскрыл детали исторического контракта

"Кайрат" объявил о переходе аргентинского вингера Себастьяна Себальоса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

"Контракт с Себастьяном Себальосом подписан до конца 2027 года", - сообщает пресс-служба алматинцев.

Подписание Себальоса является историческим для "желто-черных" — он первый аргентинский легионер в истории клуба.


Контракт с 24-летним полузащитником рассчитан до конца 2027 года. Себальос является уроженцем города Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в "Лос Андес", после чего выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Тальереса".

Напомним, накануне алматинцы объявили о переходе бразильского защитника Лукаса Африко. Ранее к команде присоединился финский полузащитник Якко Оксанен. 

